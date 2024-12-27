مروة نصر تستعد لطرح كليب "بالصدفه البحتة" مستخدمه أحدث تقنيات ال AI احتفالا بالعام الجديد

القاهرة - محمد ابراهيم - طرحت منذ قليل المطربه مروة نصر البرومو والبوستر الرسمي لأحدث أغانيها "بالصدفة البحته" والذي من المقرر طرحها علي جميع المنصات والتطبيقات الموسيقيه يوم ١ يناير احتفالا بالعام الجديد مع محبيها وجمهورها.

البوستر الرسمي لأغنية “بالصدفة البحتة” لمروة نصر

وقد تظهر "مروة" خلال الأغنيه بطريقه تخطف أنظار الجميع من حيث اللوك والأستايل علي طريقه فيديو كليب مستخدمه أحدث تقنيات ال Ai حتي الأن وقد قررت طرحها في هذا الموعد احتفالا مع جمهورها بالعام الجديد.

"بالصدفه البحتة" من كلمات أحمد سرور وألحان مصطفي الشعيبي وتوزيع كريم اسامه وميكس وماستر محمد صقر وانتاج محمد علام كيوب ميوزك وتنفيذ ومونتاج محمود صبري ويتم طرحها ١ يناير علي جميع المنصات والتطبيقات الموسيقية.

آخر أعمال مروة نصر

والجدير بالذكر أن آخر أعمال مروة نصر، أغنية “بقيت جبروت”، وتعاونت مجموعة من المبدعين في إنتاج الفيديو المذهل، حيث كتب الكلمات أحمد راشد، ولحنها سامر أبو طالب، بينما تولى محمود صبري مهمة المونتاج، تم إنتاج العمل بواسطة محمد علام من كيوب ميوزك، وتوزيع الموسيقى كان من نصيب زوووم. وقد تم عرض الفيديو بأسلوب مبتكر على شكل قصة مصورة باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي (AI)، مما أضفى عليه طابعًا فنيًا مدهشًا.