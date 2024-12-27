انت الأن تتابع خبر حورية فرغلي تثـ ـير الجدل بانفعالها على معجبة.. وهـ ـذا ما حصل! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تصدرت الممثلة المصرية حورية فرغلي الترند على مواقع التواصل الإجتماعي، بمقطع فيديو أثار الكثير من الجدل.



وتداول ناشطون على مواقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو ظهرت فيه وهي تنفعل على معجبة، إذ ظهرت وهي تلتقط الصور التذكارية مع معجبيها، وعندما توجهت لها إحدى المعجبات بسؤال، انفعلت حورية عليها قائلة: "اخرسي.. أنا مش عارفة أقولك إيه".

وتفاعل رواد مواقع التواصل الإجتماعي مع مقطع الفيديو، وتباينت آرائهم، إذ اعتبر البعض أنها أحرجت الفتاة، بينما أشار آخرون إلى أن الفيديو مجتزأ وربما أساءت لها هذه الشابة.

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