نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر علي الحجار يفاجئ جمهوره بمسرح أوبرا جامعة مصر ويهديهم أغنية بمناسبة العام الجديد.. فيديو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أحيا الفنان الكبير على الحجار حفلًا غنائيًا كبيرًا أمس الثلاثاء 24 ديسمبر الجارى، في احتفالية خاصة بمناسبة ليلة الكريسماس على مسرح أوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.

علي الحجار

تفاصيل حفل علي الحجار

وتضمن برنامج الحفل باقة متنوعة من الأغاني التي امتدت على مدار مسيرة الحجار الفنية الحافلة، واهدي الحجار جمهوره أغنية بمناسبة العام الجديد " الساعة 12 ودقيقة " موجها التهنئة بالعام الجديد متمنيًا أن يكون أفضل من العام الماضي وأن يحقق الله جميع الأمنيات.

مسرحية “مش روميو وجوليت”

وسعدت كواليس الحفل بمشاركة كبيرة من جماهير المطرب الكبير من مختلف الأعمار وسط حالة من السعادة، وخلال الحفل وجه "الحجار" الدعوة لحضور مسرحيته الجديدة " مش روميو وجوليت " والتي شهدت عودة المطرب الكبير لخشبة المسرح بعد غياب لمدة 17 عامًا.

كما قدم الحجار باقة من أغنياته الوطنية التي تعبر عن حبه لوطنه، وأخرى رومانسية عذبة، وأيضا بعض أغانى تترات مسلسلاته الشهيرة، كما يقدم الحجار بعض الأغاني التراثية التي تضيف لمسة من الأصالة على الحفل.



ومن أبرز أغاني علي الحجار: "عارفة"، و"لما الشتا يدق البيبان"، و"من غير ما تتكلمى"، و"سمرا وبعيون كحيلة"، و"ابو الريش" و"ذئاب الجبل" و"بوابة الحلوانى" و"الليل وآخره"، وغيرها من الأغنيات المؤثرة.

