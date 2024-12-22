انت الأن تتابع خبر محمدي يتعاون مع تامر عاشور في أغنية تمزج ما بين الأصالة والحداثة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يتعاون الملحن محمدي مع المطرب تامر عاشور في أغنية "ياه" من كلمات محمود عبد الله، والأغنية تمزج بين الأصالة الموسيقية والرؤية الحداثية المبتكرة، وبمجرد طرحها حققت نسب مشاهدة كبيرة تخطت المليون مشاهدة على يوتيوب بصفحة المطرب تامر عاشور.

الملحن محمدي قدم مؤخرًا أغنية "خلصتني" بصوت الفنانة جنات، وأغنية "ولا بفتكرك" للمطرب رامي جمال، وصولاً إلى أغنية "ياه" بصوت النجم تامر عاشور، ليواصل إثبات مكانته كأحد أبرز المبدعين في الساحة الموسيقية، وقد انتهى بالفعل من تلحين عدد من الأغاني بالتعاون مع كوكبة من نجوم الطرب العربي الأصيل، ومن المتوقع طرحها مع بداية العام الجديد 2025، كما أن الثنائي تامر عاشور ومحمدي يعملان على مشاريع جديدة خلال الفترة المقبلة، وتحمل تلك المشاريع طابعًا استثنائيًا.

"ياه" أغنية درامية كلمات الشاعر الغنائي محمود عبد الله، وتوزيع الفنان أحمد إبراهيم، وبصوت نجم الأغنية الرومانسية تامر عاشور، والأغنية التي تتسم بالعذوبة والرقي وتشكل بداية قوية لألبوم تامر عاشور المنتظر والذي يحمل نفس الاسم، ومن المقرر طرحه في يناير المقبل، وهذا العمل يمثل التعاون الثاني بين عاشور ومحمدي بعد النجاح الكبير لأغنية "كنت فين"، التي جمعت بين كلمات أحمد المالكي وتوزيع أحمد أمين.