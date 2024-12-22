انت الأن تتابع خبر الفنان جمال سليمان يبدي رغبتة في الترشح لرئاسة سوريا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بعد أيام قليلة من سقوط نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد، لا تزال الأوضاع في سوريا تسيطر على المشهد العام بكل تفاصيلها، فالمرحلة القادمة تحمل الكثير من التساؤلات حول منصب الرئيس والحكومة الجديدة.

وفي هذا السياق قال عضو هيئة التفاوض السورية الفنان جمال سليمان أن الانتقال السياسي في سوريا يجب أن يشمل جميع الأطياف.. ولا بديل عن تشكيل حكومة معترف بها دوليا، مشدداً على ضرورة الابتعاد عن حكومة ما أسماه بـ"اللون الواحد".

كما شدد على ضرورة طي صفحة الماضي والتي كانت تنضوي على التخوين بين أبناء الشعب السوري الواحد.

ولم يحدد سليمان موعد عودته إلى موطنه سوريا لكنه أكد أنه سامح كل من اتهمه سابقاً بالخيانة في إطار طي صفحة الماضي التي طالب السوريين بها.

"سوريا ديمقراطية"

وأضاف سليمان "نريد سوريا ديمقراطية تشمل الجميع"، لافتاً إلى التخطيط لتنظيم مؤتمر حوار وطني يضم جميع القوى السورية تحت رعاية الأمم المتحدة والجامعة العربية.

وحول إمكانية ترشحه لمنصب الرئيس بسوريا، قال سليمان: أعربت سابقاً عندما سئلت هذا السؤال أنني لدي هذه الرغبة وأود الترشح إذا لم أجد مرشحا سواء كان رجلاً أو امرأة مناسبين.

وأضاف أنه سيترشح لهذا المنصب حال أراده السوريون، مضيفاً أنه حقه كسوري قائلاً: أريد أن أكسر هذا "التابو" الذي زرعه النظام وهو أنه لا يحق لأحد الترشح للرئاسة أو للوزارة وأن النظام هو فقط من يقرر ذلك.

وكان الفنان السوري وعضو هيئة التفاوض جمال سليمان قد أشاد في وقت سابق بسقوط نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد في الثامن من ديسمبر الجاري.