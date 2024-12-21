نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد بوستر الدشاش.. محمد سعد يتصدر تريند "جوجل" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الفنان محمد سعد تريند محرك البحث الشهير "جوجل" ومواقع التواصل الاجتماعي، بأكثر من ألفي عملة بحث، وذلك بعدما طرحت شركة "رشيدي برودكشن" الشركة المنتجة لفيلم " الدشاش" البوسترات الفردية لأبطال العمل، المقرر عرضه في دور العرض المصرية يوم 1 يناير المقبل.

آخر أعمال محمد سعد

ويذكر أن آخر أعمال محمد سعد الفنية، كان مسلسل "الإكس لانس"، الذي تم عرضه في موسم رمضان قبل الماضي 2023.

أبطال وصناع مسلسل "الإكس لانس"

وشارك في مسلسل "الإكس لانس" عدد كبير من الفنانين أبرزهم: أحمد فتحي، شيرين، ويزو، حسن عبد الفتاح وإبرام سمير، ومن تأليف ورشة بلاك هورس، وإخراج إبرام نشأت، وتدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعي.

آخر أعمال محمد سعد في السينما





وكان آخر أعمال محمد سعد فى السينما هو "الكنز" الذى شارك فيه نجوم كثر بجانبه مثل محمد رمضان، هند صبرى، روبى، أحمد رزق، هيثم أحمد زكى، سوسن بدر، أمينة خليل، عبد العزيز مخيون، محيى إسماعيل، هانى عادل، الشحات مبروك، عباس أبو الحسن، سيناريو وحوار عبد الرحيم كمال، وإخراج شريف عرفة.