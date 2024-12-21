نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نقابة المهن السينمائية تنعي الدكتور محسن التوني العميد السابق لمعهد السينما في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نعت نقابة المهن السينمائية الدكتور محسن التوني أستاذ قسم الصوت وعميد المعهد العالي للسينما سابقًا وعضو مجلس إدارة النقابة، الذي وافته المنية صباح اليوم السبت، وذلك من خلال بيان عبر الصفحة الرسمية للنقابة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

محسن التوني

منشور نقابة المهن السينمائية

وجاء في ذلك البيان:" بسم الله الرحمن الرحيم يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي صدق الله العظيم، ينعي نقيب السينمائيين والسادة أعضاء مجلس إدارة نقابة المهن السينمائية الزميل الدكتور محسن التوني أستاذ بقسم الصوت وعميد المعهد العالي للسينما سابقا وعضو مجلس إدارة النقابة، نشاطركم الأحزان في وفاة المغفور له بإذن الله وبكل الحزن والأسى ندعو له بالرحمة والمغفرة وللأسرة بالصبر والسلوان".

موعد جنازة الراحل

وكشفت عن موعد جنازة الراحل حيث كتبوا:" اليوم السبت الموافق 21 / 11 / 2024 بمسجد السيدة نفيسة بعد صلاة الظهر، تغمد الله الفقيد بواسع رحمته".