انت الأن تتابع خبر زينة أشرف عبد الباقي: فخورة بدعم والدي في أول أفلامي ”مين يصدق” والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - و قالت زينة: "هذه المقولة لا تزعجني، وأنا فخورة بوالدي الفنان أشرف عبد الباقي. كان شرفًا لي أن يساعدني ويشارك في أول أفلامي".
وأضافت زينة أن وجود والدها في الفيلم جعله يشعر بالتوتر، حيث أرادت إثبات نفسها أمامه، مما زاد من ضغطها أثناء العمل.
عبرت زينة عن سعادتها وفخرها بمشاركة فيلمها "مين يصدق" في الدورة الـ45 من مهرجان القاهرة السينمائي، واعتبرت ذلك شرفًا لها ولجميع المشاركين في العمل. وأشارت إلى أن الفيلم كان مغامرة حقيقية، حيث تمكن فريق العمل من العثور على منتجين متحمسين لفكرته منذ بدايتها.
تفاصيل الفيلم
- فيلم "مين يصدق" هو فكرة زينة عبد الباقي ومصطفى عسكر وحامد الشراب، وسيناريو وحوار زينة عبد الباقي ومصطفى خالد بهجت. يضم الفيلم مجموعة من النجوم، منهم شريف منير، نادين، يوسف عمر، وجايدا منصور، ويشهد ظهورًا مميزًا للفنان أشرف عبد الباقي، من إخراج زينة عبد الباقي.
- تدور أحداث الفيلم حول "نادين"، التي تعاني من تهميش والديها، فتتعرف على شاب محتال يُدعى "باسم"، يقدم لها الحب والاهتمام الذي تفتقده. تتطور العلاقة بينهما، مما يدخلهما في مغامرات نصب تقودهم إلى مشاكل متعددة، مما يضع قصة حبهما على المحك.