انت الأن تتابع خبر زينة أشرف عبد الباقي: فخورة بدعم والدي في أول أفلامي ”مين يصدق” والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - و قالت زينة: "هذه المقولة لا تزعجني، وأنا فخورة بوالدي الفنان أشرف عبد الباقي. كان شرفًا لي أن يساعدني ويشارك في أول أفلامي".

وأضافت زينة أن وجود والدها في الفيلم جعله يشعر بالتوتر، حيث أرادت إثبات نفسها أمامه، مما زاد من ضغطها أثناء العمل.

عبرت زينة عن سعادتها وفخرها بمشاركة فيلمها "مين يصدق" في الدورة الـ45 من مهرجان القاهرة السينمائي، واعتبرت ذلك شرفًا لها ولجميع المشاركين في العمل. وأشارت إلى أن الفيلم كان مغامرة حقيقية، حيث تمكن فريق العمل من العثور على منتجين متحمسين لفكرته منذ بدايتها.

تفاصيل الفيلم