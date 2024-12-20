أرتيتا: لا أتطلع لتدريب آرسنال ل-5 سنوات أخرى!

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 20 ديسمبر 2024 09:56 مساءً - تحدث ميكيل أرتيتا، مدرب آرسنال، عن جاهزية فريقه لمواجهة كريستال بالاس، غداً السبت، في الجولة 17 من الدوري الإسباني.

وفي المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء، قال أرتيتا: “كالافيوري ورايس متاحان لمواجهة بالاس، بينما أولكسندر زينشينكو لديه فرصة للانضمام إلى القائمة، بينما لا يزال الوقت مبكر لعودة تاكيهيرو تومياسو”.

وأضاف: “ليس علينا تحليل كريستال بالاس كثيراً، أنا متأكد من أن كلا الجانبين سيغيران بعض اللاعبين في التشكيل، نحن نعرف ما يعنيه الذهاب إلى سلهورست بارك”.

وواصل: “من الإيجابي اللعب على العديد من البطولات، لأننا لم نتمكن من القيام بذلك في السنوات الأخيرة”.

وأكمل: “لا أتطلع لتدريب آرسنال 5 سنوات أخرى، عليك أن تعيش في الحاضر، من الممكن الاستعداد للمدى المتوسط والطويل، لكن عليك التركيز في الحاضر”.

وأتم: “كنت مهووساً جداً بالجوانب التكتيكية عندما وصلت عام 2019، كان علي التطور أثناء جائحة كورونا”.