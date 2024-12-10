نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر علي الحجار يعيد إحياء ذكريات الدراما في حفل استثنائي بدار الأوبرا المصرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستعد دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتورة لمياء زايد، لاستقبال واحدة من الليالي الاستثنائية التي تحمل عبق الدراما المصرية الأصيلة، حيث يقدم الفنان الكبير علي الحجار حفلًا غنائيًا مميزًا على المسرح الكبير في تمام الساعة الثامنة مساء يوم الخميس 12 ديسمبر.

يستعيد الحجار خلال الحفل مجموعة من أشهر تترات المسلسلات التي شكّلت جزءًا من وجدان الشعب المصري عبر عقود.

ذكريات لا تُنسى مع تترات أيقونية



سيُطرب علي الحجار جمهوره بأداء مقدمة ونهاية العديد من المسلسلات الدرامية التي ارتبطت بصوته، مثل المال والبنون، رحلة السيد أبو العلا البشري، ذئاب الجبل، الشهد والدموع، وبوابة الحلواني.

كما سيعيد الجمهور إلى أجواء الأيام، عمر بن عبد العزيز، الليل وآخره، ومسألة مبدأ.

أغاني متنوعة بجانب تترات المسلسلات



بالإضافة إلى التترات الشهيرة، سيقدم الحجار باقة من أغانيه المميزة مثل "بنت وولد"، "يا مصري"، "أبو الريش"، و"عارفة". الحفل يمثل فرصة فريدة للتفاعل مع إرث غنائي استثنائي، حيث يعد الحجار أحد أعمدة الأغنية المصرية المعاصرة، بصوت حمل على عاتقه التعبير عن مضامين درامية هادفة.

علي الحجار.. صوت يخلّد الدراما المصرية



علي الحجار ليس مجرد مطرب، بل هو أحد أبرز فناني مصر الذين ساهموا في تخليد المسلسلات الدرامية من خلال صوته المميز. كانت تترات أعماله سببًا في تعزيز نجاحها الجماهيري، وجعلتها محفورة في ذاكرة الأجيال. وقد قدم الحجار، على مدار مشواره الفني، مزيجًا من الأغاني الاجتماعية والوطنية، مما جعله ركنًا أساسيًا في الفن المصري الحديث.

حفل يجمع الفن والجماهيرية



الحفل يمثل امتدادًا لدور دار الأوبرا المصرية في دعم الفنون الجادة والموسيقى الراقية، ويعكس الحرص على تقديم أعمال تتماشى مع أذواق الجمهور المصري، في إطار الحفاظ على التراث الموسيقي والدرامي الأصيل. هذا الحدث المنتظر سيكون بمثابة دعوة لاستعادة الذكريات وتقدير مسيرة فنان جعل من صوته مرآة لوجدان الشعب.