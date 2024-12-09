ردت الفنانة إيمي سمير غانم على الأخبار التي انتشرت حول حملها في طفلها الثاني، وفي لقاء مع ET بالعربي اكتفت إيمي سمير غانم بالإجابة على سؤال إن كانت تخطط ليكون لـ"فادي" ابنها أخ أو أخت في وقت قريب، قائلة: "ادعيلي مامتك موجودة عايشة خليها تدعيلي".
وفي نفس اللقاء تحدث حسن الرداد على الشائعات حول حمل زوجته إيمي سمير غانم وقال: "يارب إن شاء الله عشان في المهرجان مش متابع أوي التعليقات بس لقيت ناس بتبعتلي وبتقول وربنا يسهل".
ومنذ حضور الفنانة إيمي سمير غانم في حفل افتتاح الدورة الرابعة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي وتنتشر الشائعات حول حملها في طفلها الثاني خاصة مع ظهورها بوزن زائد وارتدائها ملابس فضفاضة.
وقد رُزقت إيمي سمير غانم وحسن الرداد بأول مولود لهما في 2 يناير 2023 وهو نفس يوم عيد ميلاد حسن الرداد، وأطلق حسن الرداد وإيمي سمير غانم على مولودهما اسم "فادي" وهو اسم شقيق حسن الرداد الذي رحل قبل سنوات طويلة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أول تعليق من إيمي سمير غانم وحسن الرداد على أخبار حملها ردت الفنانة إيمي سمير غانم على الأخبار التي انتشرت حول حملها في طفلها الثاني وفي لقاء مع ET بالعربي اكتفت إيم إقرأ المزيد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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