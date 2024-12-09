أول تعليق من إيمي سمير غانم وحسن الرداد على أخبار حملها ردت الفنانة إيمي سمير غانم على الأخبار التي انتشرت حول حملها في طفلها الثاني وفي لقاء مع ET بالعربي اكتفت إيم إقرأ المزيد

ردت الفنانة إيمي سمير غانم على الأخبار التي انتشرت حول حملها في طفلها الثاني، وفي لقاء مع ET بالعربي اكتفت إيمي سمير غانم بالإجابة على سؤال إن كانت تخطط ليكون لـ"فادي" ابنها أخ أو أخت في وقت قريب، قائلة: "ادعيلي مامتك موجودة عايشة خليها تدعيلي".

وفي نفس اللقاء تحدث حسن الرداد على الشائعات حول حمل زوجته إيمي سمير غانم وقال: "يارب إن شاء الله عشان في المهرجان مش متابع أوي التعليقات بس لقيت ناس بتبعتلي وبتقول وربنا يسهل".

ومنذ حضور الفنانة إيمي سمير غانم في حفل افتتاح الدورة الرابعة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي وتنتشر الشائعات حول حملها في طفلها الثاني خاصة مع ظهورها بوزن زائد وارتدائها ملابس فضفاضة.

وقد رُزقت إيمي سمير غانم وحسن الرداد بأول مولود لهما في 2 يناير 2023 وهو نفس يوم عيد ميلاد حسن الرداد، وأطلق حسن الرداد وإيمي سمير غانم على مولودهما اسم "فادي" وهو اسم شقيق حسن الرداد الذي رحل قبل سنوات طويلة.