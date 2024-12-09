نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب.. سارة سلامة تتصدر تريند "جوجل" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الفنانة سارة سلامة تريند محرك البحث الشهير "جوجل" ومواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما احتفلت بعيد ميلادها برفقة “ تورتة” وأجواء احتفال من خلال منشور لها عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام ".

ونشرت سارة سلامة مجموعة من الصور، وأرفقت بهم تعليقًا، قائلة: "ليلة عيد ميلاد".

سارة سلامة

آخر أعمال سارة سلامة





ويذكر أن آخر أعمال الفنانة سارة سلامة، هو مشاركتها في مسلسل "الأجهر" بطولة عمرو سعد، والذي تم عرضه في موسم رمضان قبل الماضي 2023.





أبطال وصناع مسلسل "الأجهر"



وشارك في بطولة مسلسل "الأجهر"، عدد كبير من الفنانين أبرزهم: سيد رجب، درة، خالد زكي، عمرو عبد الجليل، عارفة عبد الرسول، أحمد مجدي، سارة سلامة، نور النبوي، أحمد صفوت، محمد جمعة، مصطفى أبو سريع، من تأليف ورشة ملوك وإخراج ياسر سامي.





أحداث مسلسل "الأجهر"



ودارت أحداث مسلسل الأجهر في إطار اجتماعي شعبي حول شاب يدعى "يوسف" يجد نفسه متهما بقتل أمه، وتدفعه الظروف للسفر مُتخفيًا في عدة دول أفريقية، وينضم في عالم العصابات للبحث عن الأمان المفقود، ويبحث عن إخوته لتستمر أحداث المسلسل لكشف حقيقة مقتل والدته.