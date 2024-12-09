نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص... إيوان يكشف لـ"دوت الخليج الفني" عن أمنيته لعام 2025: "توازن وسلام روحي أولويتي" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تحدث الفنان اللبناني إيوان خلال لقائه لموقع دوت الخليج الفني عن أمنياته لعام 2025، مشيراً إلى تطلعاته الشخصية والمهنية والصحية ، وأهمية التوازن بين الحياة العملية والشخصية لتحقيق السلام الداخلي.

الأمنيات لعام 2025

عن أمنياته الشخصية، قال إيوان: "على الصعيد العائلي، أتمنى أن أرى أهلي وإخوتي في وضع جيد، وأن نتمتع جميعاً بصحة جيدة. أما مهنياً، فأنا أعمل على مشاريع فنية جديدة من المتوقع إطلاقها في ديسمبر واقوم بتصوير أعمال جديدة بهذا الاسبوع ، وأتمنى أن تحظى هذه الأعمال بقبول الجمهور، فهي ثمرة اجتهادي".

التوازن بين العمل والحياة

عندما سُئل عن كيفية تحقيق التوازن بين حياته الشخصية والمهنية، أجاب إيوان: "الحياة تحتاج إلى توازن وسلام عقلي وروحي. عندما يتحقق هذا السلام، يصبح لديك طاقة أكبر لتبدعي في عملك. هدفي للعام الجديد هو الحفاظ على هذا التوازن".

مستقبل الفن العربي

أما عن رؤيته لمستقبل الفن العربي في 2025، عبّر إيوان عن تفاؤله، قائلاً: "أعتقد أن الأمور ستتحسن، وستشهد الساحة الفنية أعمالاً مميزة. هناك حركة قوية في مصر، خاصة مع فنانين الأندرغراوند والنجوم الكبار. هذا اللون الذي أحبه، وأنا متفائل بأن السنة القادمة ستقدم الكثير".

إيوان يؤكد أن الأمل والعمل هما المفتاح لتحقيق الأحلام، متطلعاً إلى عام جديد مليء بالإبداع والتقدم الفني.