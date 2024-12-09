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أحمد جودة - القاهرة - 20 ديسمبر.. علي الهلباوي يحيي حفلاً جماهيرياً بساقية الصاوي

يحيي المنشد علي الهلباوي حفلاً غنائيًا في 20 ديسمبر الجاري بمسرح ساقية الصاوي، في تمام الساعة الثامنة مساءًا، وسيقدم خلال الحفل مجموعة من الابتهالات والمدائح والقصائد الصوفية، إلى جانب بعض من أبرز أغانيه التي أحبها جمهوره مثل “مليون قصيدة”، “ليلى طال”، “رسالة”، “يا رب”، “قل للمليحة”، “ابعتلي جواب”، و”مرسال لحبيبي” وغيرها.

المنشد علي الهلباوي

ويعتبر علي الهلباوي، ابن المنشد الديني الشيخ محمد الهلباوي، واحدًا من أبرز الوجوه الفنية في مجال الإنشاد الديني، حيث بدأ مسيرته الفنية في سن السابعة عشرة مع فرقة “الهلباوي”، ثم انفصل تدريجيًا عن الفرقة ليطلق ألبوماته الخاصة التي تمتزج فيها عناصر الغناء مع الإنشاد الديني، و قدم العديد من الحفلات الناجحة في مختلف الأماكن الثقافية بمصر، ما ساعده على تكوين قاعدة جماهيرية واسعة.



كما أن علي الهلباوي له مشروع مميز مع ماهر فايز لتقديم التراث الصوفي مع التراتيل، بالإضافة إلى إحياء الأناشيد الوطنية والأغاني الدينية، و يتميز بتقديم الأغانى الدينية المزج بين الموسيقى الغربية والإنشاد الديني، مما جعله يحظى بشعبية كبيرة بين محبيه.

نبذة عن ألبومات المنشد علي الهلباوي

ألبومات المنشد علي الهلباوي تعتبر من أبرز الأعمال التي تمزج بين الغناء والإنشاد الديني، حيث قدم العديد من الألبومات التي لاقت استحسانًا كبيرًا من جمهوره، و بدأ الهلباوي مشواره الفني بإصدار ألبومه الأول الذي كان يحمل طابعًا دينيًا صوفيًا، ليواصل بعده إصدار ألبومات أخرى مثل “مليون قصيدة”، الذي حقق نجاحًا واسعًا بسبب تميز أغانيه التي تجمع بين الروحانيات والموسيقى الحديثة، كما قدم ألبوم “ابعتلي جواب”، الذي يحتوي على مجموعة من المدائح النبوية والأناشيد التي تعكس عمق تجربته في عالم الإنشاد.



تميزت ألبوماته بالقدرة على دمج الموسيقى الغربية مع الألحان الصوفية والإنشادية، مما جعلها تختلف عن باقي الألبومات الدينية التقليدية. عمل علي الهلباوي على تقديم أغانٍ دينية، مدائح نبوية، وأعمال وطنية على مدار مسيرته الفنية، ليعكس من خلالها تنوعًا في الأداء يلامس مختلف الأذواق ويجذب جمهورًا عريضًا من مختلف الأعمار.