الأثنين.. رامي جمال يطرح أحدث أغانية الجديدة "ولابفتكرك"

القاهرة - محمد ابراهيم - يستعد المطرب رامى جمال لطرح أحدث أغانيه الجديدة التي تحمل اسم "ولا بفتكرك" وذلك بعد الإنتهاء من تسجيلها، ومن المقرر طرحها يوم الأثنين المقبل عبر مواقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" وجميع المنصات الموسيقية.

أغنية "ولا بفتكرك" من كلمات أحمد المالكى وألحان محمدي وتوزيع أحمد أمين، وأشار المالكي أنها من أكثر الأغاني الحلوة الذي قام بكتابتها في حياته ومن أحلى الاغاني مع رامي جمال.

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وكان رامي جمال، قد طرح مؤخرًا أغنية “وجوده تعبني”، وهي أولى أغاني ألبومه الجديد “مش لاقيكي”، وذلك من خلال قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وحقق من خلالها نجاحًا كبيرًا وتصدر بها قائمة التريند على نفس الموقع، والأغنية من كلمات عمرو المصري، ألحان عمرو الشاذلي، توزيع وميكس وماستر عمرو الخضري.

وتقول كلمات الأغنية كالتالي:_

"ربنا يبعد بينه وبيني يبعد عني ويبقى ناسيني ده وجوده تعبني وعذبني ودموعي خلصت من عيني ربنا ياخد حقي وأشوفه عايش بعدي يموت من خوفه وبحق الأيام الصعبة يتعب ويعاني مع ظروفه وأنا عن نفسي نفسي عينيّ ما تشوفهوش حتى بصدفة ما قبلهوش حتى سلام مش عايز أقولها يمشي وعادي ما ودعهوش وأنا عن نفسي تعبت وقلبي مش مرتاح لكن هفرح أوي لو راح هم كبير يتشال من قلبي وهودع من بعده جراح وأنا عن نفسي نفسي عينيّ ما تشوفهوش حتى بصدفة ما قبلهوش وأنا عن نفسي تعبت وقلبي مش مرتاح لكن هفرح أوي لو راح هم كبير يتشال من قلبي وهودع من بعده جراح وأنا عن نفسي نفسي عينيّ ما تشوفهوش حتى بصدفة ما قبلهوش يالاه خلاص أهو راح من بالي بقى زي الهوا بالنسبة لي عشت أنا بتعب ياما عشانه عاش هو بيكسرني ليالي ربنا شاهد ع اللي آسيته (واللي أنا شيلته في عيني داريته (داريته إداني ثمن الحب ده قسوة (بس خلاص خفيت ونسيته (ونسيته".