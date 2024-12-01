نقابة المهن الموسيقية تؤجل تكريم الراحل محمد رحيم

القاهرة - محمد ابراهيم - أجلت نقابة المهن الموسيقية حفل تكريم الفنان والموسيقار محمد رحيم عضو نقابة الموسيقيين والذي كان مقررًا له يوم السبت القادم وبدعوة نجوم الموسيقي والغناء والشعراء.

أعرب الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، خلال اتصال هاتفي مع الدكتور مدحت العدل، رئيس جمعية المؤلفين والملحنين، عن سعادته البالغة بالأخبار المتداولة بشأن حفل تكريم الموسيقار محمد رحيم، والمقرر إقامته في دار الأوبرا المصرية تحت رعاية وزير الثقافة المصري، الدكتور أحمد فؤاد هنيدي.

أكد الفنان مصطفى كامل للدكتور مدحت العدل رغبته في تقليص فعاليات تكريم الراحل الموسيقار محمد رحيم، حرصًا على الحفاظ على بريقها وقيمتها.

اتفق الطرفان على أهمية أن يكون تكريم الموسيقار الراحل محمد رحيم حدثًا كبيرًا يجمع كافة الجهات التي كان عضوًا فيها، وهما نقابة المهن الموسيقية وجمعية المؤلفين والملحنين، مع تسليم درع النقابة لأسرة الراحل خلال الحفل المزمع إقامته في دار الأوبرا المصرية.