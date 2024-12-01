العالم اليوم - عشرات القتلى في قصف إسرائيلي لمبنى سكني بقطاع غزة

انتم الان تتابعون خبر عشرات القتلى في قصف إسرائيلي لمبنى سكني بقطاع غزة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 1 ديسمبر 2024 04:23 صباحاً - أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، بمقتل 40 فلسطينيا على الأقل، بينهم نساء وأطفال، في قصف إسرائيلي على مبنى سكني في منطقة تل الزعتر شمال قطاع غزة، مساء السبت.

ونقلت الوكالة عن مصادر قولها، إنه لا يزال عدد كبير من الأشخاص تحت الأنقاض بعد القصف الإسرائيلي على المبنى السكني الذي كان يؤوي نازحين.

ووفق مصادر طبية، قتل أكثر من 100 فلسطيني في قطاع غزة منذ فجر يوم السبت، في عمليات عسكرية إسرائيلية.

ولقي اثنان من العاملين في مجال الإغاثة حتفهما في غارات إسرائيلية على غزة يوم السبت، وقالت إسرائيل إنها قتلت مسلحا شارك في هجوم السابع من أكتوبر 2023 على إسرائيل، مشيرة إلى أنه كان يعمل لدى مؤسسة خيرية مقرها الولايات المتحدة.

والقتيل الأول كان يعمل لدى مؤسسة "ورلد سنترال كيتشن" الخيرية ولقي حتفه عندما تعرضت سيارة كان يستقلها لغارة جوية في خان يونس بجنوب غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي إن القتيل شارك في الهجوم على تجمع نير عوز السكني في جنوب إسرائيل وكان تحت المراقبة.

وأكدت "ورلد سنترال كيتشن" وقوع الغارة الجوية وقالت إنه لا علم لها بصلة أي فرد في المركبة المستهدفة بهجوم السابع من أكتوبر 2023 على إسرائيل.

وأعلنت المؤسسة الخيرية تعليق عملياتها في غزة، مضيفة أن ما لديها من معلومات غير كامل وتسعى بشكل عاجل للحصول على مزيد من التفاصيل.