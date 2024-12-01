إقبال كبير على فعاليات الثقافة في المسرح المتنقل بقرى بالشرقية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 1 ديسمبر 2024 07:30 صباحاً - شهدت قرية حوض الطرفة بمركز ومدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية إقبالا واسعا على فعاليات المسرح المتنقل الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة تحت إشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، ضمن مبادرات وزارة الثقافة لنشر الوعي الثقافي في القرى والمناطق الأكثر احتياجا للخدمات الثقافية والفنية.

وتضمنت الفعاليات التي ينظمها فرع ثقافة الشرقية، التابع لإقليم شرق الدلتا الثقافي بإشراف الكاتب أحمد سامي خاطر، مجموعة من العروض الفنية والأنشطة الثقافية المتميزة، بدأت بعرض قدمته فرقة الأراجوز بقيادة الفنانة تريزا فريد والفنانة زينب عطية، أعقبه ورشة فنية لأشغال يدوية باستخدام الكرتون وعيدان القمح مع الفنان جاب الله محمدي.

كما أُقيمت أمسية شعرية شارك فيها الشاعر كريم أحمد شوقي بقصيدة "الكلمة كانت بحساب"، والشاعر شهاب الدين محمد الذي قدم قصيدة في حب فلسطين، واحتضنت الفعالية أيضا فقرة لاكتشاف المواهب تضمنت غناء للطالبة ياسمين عبد الصادق بأغنية عن فلسطين.

وقدم عرض لفرقة الشرقية للآلات الشعبية بقيادة صبري رفاعي، وقدمت مقدمة موسيقية شعبية، تلاها عدد من الأغاني مثل "إحنا ولاد الشرقية" و"يا نعناع" للفنان أشرف صلاح، و"سلمولي عليه" للفنانة ثناء محمد، و"البت الحلوة الفلاحة" للفنانة رؤى الباشا. كما قدم الريس عبد النبي نوفل فقرة مميزة بالمزمار البلدي، وأدى الفنان خالد الشوبكي أغنية "يا رب سلم".

وتواصلت الفعاليات بعروض جديدة لفرقة الأراجوز، وفقرة لعرائس الماريونت إلى جانب ورشة فنية، وتضمنت الأمسية لقاء شعريا شاركت فيه الشاعرة ملك السيد بقصيدة عن فلسطين، بالإضافة إلى أداء الطفلة ياسمين النفراوي أغنية مميزة.

واختتمت بعرض فني لفرقة منيا القمح للموسيقى العربية بقيادة المايسترو أشرف يوسف، وقدمت مجموعة من الأغاني منها "حب إيه"، و"يا حلاوتك يا جمالك" لنورا السيد، و"اللي روحي معاه" لجمال مجدي، و"يرضيك" لهالة هشام، و"عنابي" لإبراهيم الصباحي، و"حيرت قلبي معاك" لسامية حفني.

وفي شأن آخر نظم بيت ثقافة شنبارة الميمونة ورشة فنية لعمل أشغال يدوية من ورق الكانسون والفوم احتفالًا بأعياد الطفولة، كما عقد بيت ثقافة أبو حماد بالتعاون مع مدرسة الصوة الإعدادية محاضرة بعنوان "الإرهاب والتطرف الفكري"، ألقاها الشيخ محمد عبد اللطيف، الذي تناول تعريف التطرف الفكري وأثره السلبي على المجتمع، وكيفية مواجهته بالفكر المعتدل.

وفي قصر ثقافة كفر صقر، أقيمت حلقة بحثية بالتعاون مع معهد الخدمة الاجتماعية حول "وسائل التواصل الاجتماعي بين الإيجابيات والسلبيات"، تحدث د. أحمد عبد الله عيسى عن سلبيات الاستخدام المفرط لوسائل التواصل وتأثيره على قدرات التعلم والبحث، بينما أوضح أمين محمد عبد المنعم أهمية هذه الوسائل في تعزيز التفاعل الاجتماعي وتبادل المعلومات.