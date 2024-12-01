معرض الكويت الدولي للكتاب يختتم دورته الـ47 مسجلاً نحو 393 ألف زائر

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 1 ديسمبر 2024 07:30 صباحاً - اختتم معرض الكويت الدولي للكتاب دورته الـ47 امس السبت مسجلا نحو 393 ألف زائر وأكثر من 244 ألف عنوان مدرج لـ587 دار نشر من 19 دولة عربية و12 أجنبية.

وشهد المعرض الذي أقيم تحت رعاية سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء على مدى 10 أيام متتالية مشاركة 587 دار نشر منها 400 بشكل مباشر و187 عن طريق توكيل لدور نشر مشاركة في المعرض و38 للمرة الأولى.

وقال مدير المعرض خليفة الرباح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) عقب الاختتام إن هذه الدورة شهدت أكثر من 244 ألف عنوان مدرج منها نحو 165 ألف عنوان حديث.

وأضاف الرباح أن الدورة الحالية تميزت بإقامة نحو 90 فعالية توزعت ما بين ورشة عمل وأمسية وندوة ومحاضرة وجلسة حوارية وأقيمت في (الرواق الثقافي) و(المقهى الثقافي) وزاوية (كاتب وكتاب) بتنظيم من المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بالتعاون مع مؤسسات الدولة وجمعيات النفع العام والدول المشاركة.

وأوضح أن الدورة ركزت على الأطفال وخصصت لهم دور نشر وبرامج ثقافية وترفيهية متنوعة مشيرا إلى زيارة ما يقارب 197 ألف طالب وطالبة من 685 مدرسة ومعهد وكلية في رحلات للمعرض مشيدا بجهود مؤسسات الدولة التي كان لها فضل في إنجاح الفعاليات المعرض.

يذكر أن الدورة الـ47 من المعرض جاءت تحت شعار (العالم في كتاب) ليكون تعبيرا عن أهمية الكتاب ودوره في تقديم الثقافة للمجتمع.

وتم اختيار الدكتور عبدالله الغنيم شخصية المعرض لهذا العام لمساهماته الكبيرة في الثقافة الكويتية وتاريخها كما تم اختيار المملكة الأردنية الهاشمية ضيف شرف الدورة.