احتفالية برعاية وحضور وزير الخارجية احتفاء بـ 125 عاماً من الشراكة الكويتية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 1 ديسمبر 2024 07:30 صباحاً - أقيمت مساء السبت برعاية وحضور وزير الخارجية عبد الله اليحيا احتفالية بمناسبة عام الشراكة الكويتية - البريطانية وحلول الذكرى الـ 125 لتوقيع المعاهدة الكويتية - البريطانية.

وذكرت وزارة الخارجية في بيان لها أن الاحتفالية أقيمت على مسرح مركز الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح الثقافي وتمثلت في أوركسترا موسيقية بقيادة المايسترو الدكتور خالد نوري تحت عنوان «تناغم يجمعنا» لتعكس روح الترابط التاريخي الوثيق الذي جمع البلدين الصديقين عبر الزمن.

حضر الاحتفالية السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية والمنظمات الاقليمية والدولية المعتمدة لدى دولة الكويت إلى جانب عدد من كبار الشخصيات والمسؤولين.