حظك اليوم.. توقعات الابراج الاثنين 2-12-2024

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 1 ديسمبر 2024 07:30 صباحاً - حظك اليوم برج الحمل الاثنين 2-12-2024

مهنياً: يجب ان تشاطر الآخرين الأفكار والمعلومات وان تعطي وجهة نظرك برويّة، إحذر المزاجية وحاول ان تهتم بالزملاء ولا تهملهم.

عاطفياً: أدرس خطواتك ومخططاتك العاطفية بدقة متناهية، لا تغامر بعلاقتك بالحبيب، فأنت لا تطيق فراقه وتضيع في غيابه.

صحياً: أنت أقوى من أن تتغلّب عليك شهيتك، وتجعل أبواب معدتك مفتوحة على شتى أنواع المأكولات.

حظك اليوم برج الثور الاثنين 2-12-2024

مهنياً: تشعر أن شيئاً ما يتبدل فتحضر لعقد وتخوض بعض المفاوضات، وجود الشمس في برجك والقمر في السرطان مناسب جداً ويكون في مصلحتك أن ترتبط بموعد أو بمفاوضات.

عاطفياً: تقع على عاتقك مسؤولية عاطفية مهمة، حذار التقصير والاهمال، لا ترتجل ولا تتقاعس، انه يوم مهم للحصول على مبتغاك.

صحياً: إذا كنت تحب الرياضة، فلا تتردد في اختيار التمارين التي تعطيك أفضل النتائج المتوخاة في غضون مدة قصيرة.

حظك اليوم برج الجوزاء الاثنين 2-12-2024

مهنياً: يوم مهم حافل بالأحداث السعيدة والمفاجآت المرضية والمصالحة وإطلاق المشاريع والنجاح والانتصار.

عاطفياً: مناخ استثنائي قد لا يتكرر في كل مرة، مشاعر جياشة كثيرة، وأخبار سارّة تعيد إلى العلاقة وهجها ورونقها.

صحياً: الابتعاد عن الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة والمهدرجة الضارّة والمقالي تضر بالصحة وتؤثر سلباً في المزاج أيضاً.

حظك اليوم برج السرطان الاثنين 2-12-2024

مهنياً: يوفر لك هذا اليوم بعض الحلول المالية ويغيّر وضعك المتأزم ويضعك على طريق النجاح والتقدم بخطى ثابتة نحو تحقيق الهدف الكبير المنشود.

عاطفياً: تأسر القلوب بسحرك الذي يتغذّى من إعجاب الآخرين وحبّهم وبوحهم، وتُحاط بالاهتمام والرعاية والمحبة وتحاصرك الدعوات من كل جهة.

صحياً: ضع روزنامة واضحة لمفكرتك الصحية والغذائية، ونظم أمورك الرياضية.

حظك اليوم برج الاسد الاثنين 2-12-2024

مهنياً: إذا كنت موظفاً تعيش يوماً نشيطاً تكثر فيه الأعمال التي تسرّك والتي تبرع فيها وتلفت نظر المسؤولين فتنال تهنئتهم.

عاطفياً: إذهب مع الحبيب في نزهات رومانسيّة أو إلى شهر عسل لتجديد قَسَم الحب والإخلاص، إنه يوم إيجابي.

صحياً: حاول أن تسيطر على أعصابك حتى لو شعرت بثقل الضغوط أو تردّدت في اتخاذ أي خطوة.

حظك اليوم برج العذراء الاثنين 2-12-2024

مهنياً: إن أبرز ما تتميز به هو قدرتك الكبيرة على التواصل والتفاهم مع الآخرين، فأفكارك واضحة ولا مجال فيها للبس، لذلك تكون مفاوضاً ناجحاً ومدير أعمال قديراً.

عاطفياً: كي لا تواجه بحواجز ومعاكسات ضخمة لا تستطيع اجتيازها على الصعيد العاطفي، كن حكيماً وتصرّف بتعقل وموضوعية.

صحياً: الخمول والكسل مسيطران عليك تماماً في الآونة الأخيرة، لذلك الرياضة هي الحل الأمثل للتخلص من هذا الكسل.

حظك اليوم برج الميزان الاثنين 2-12-2024

مهنياً: لا توقع عقداً ولا تحسم أمراً، وتوقع خيبة أو لبساً في بعض الأمور، وتفادَ المواقف المتصلبة ولا تكن قاسيا مع زملائك ولا تهمل واجباتك.

عاطفياً: اذا كنت عازباً اعتبر هذا اليوم ممتازاً للخروج ولقاء الناس، وربما يصادفك الحظ فتتعرف إلى شخص يمتلك قلبك بسرعة فائقة.

صحياً: تعيش حالة مليئة بالارتباك والضغوط، وتعاني المضايقات وثقل الأعباء، فتجد نفسك متعباً وتحت وطأة مشاكل ترهق صحتك.

حظك اليوم برج العقرب الاثنين 2-12-2024

مهنياً: ما تواجهه اليوم هو مجرد تراكمات قديمة لن تؤثر في محيطك المهني، وتتجاوز ذلك براحة تامة.

عاطفياً: يفترض أن تفكر في الاستقرار جديّاً، وخصوصاً أن الشريك المناسب لذلك موجود إلى جانبك.

صحياً: تحاش كل ما من شأنه أن يدفعك إلى تناول كميات كبيرة من الطعام، واكتف بالكمية التي يحتاج إليها جسمك.

حظك اليوم برج القوس الاثنين 2-12-2024

مهنياً: يوم ملائم جداً للانطلاق بالأعمال المهمة، كن منتظماً وفعالاً وعملياً، وانفتح على الحياة وعلى صداقات جديدة.

عاطفياً: الغيرة تعدّ من العوامل السلبية في العلاقة بالشريك، فحاول أن تحاسب نفسك قبل أن تحاسب الشريك فترتاح أكثر.

صحياً: إذا شعرت بأن وضعك الصحي يتحسن، فهذا جراء تطبيق إرشادات أصحاب الاختصاص في مجال التغذية.

حظك اليوم برج الجدي الاثنين 2-12-2024

مهنياً: أنصح لك عدم التطوّع للقيام بمشاريع معقّدة مادمت ستحصل على حصة كبيرة منها تلقائياً، وعليك عدم التكابر او التظاهر او التبجّح بطاقات أعلى مما تملك.

عاطفياً: لا بد من أن أنبهك الى بعض المسائل الطارئة، حذار التورط في شؤون الشريك العملية، فهو قادر على التصرف بحكمة وروية.

صحياً: انظر إلى الحالة الصحية على أنها أهم شيء في حياتك، فهي رأس المال الحقيقى الذى يجب عليك الاستثمار فيه

حظك اليوم برج الدلو الاثنين 2-12-2024

مهنياً: تعرف نجاحاً وتقدماً بارزاً، ومن الممكن أن تتوصّل إلى تفاهم أو حل تحقق على أثره انتصاراً وتحصل على مكافأة وشراكة وعقد.

عاطفياً: تذهب في رحلة أو تتلقى دعوة للسفر مع الشريك إلى الخارج، يوم مناسب للرومنسية وللخروج من الروتين.

صحياً: كما عليك واجبات مهنية كثيرة تؤديها على أكمل وجه، كذلك عليك مسؤوليات تجاه صحتك، فاختر المناسب لذلك.

حظك اليوم برج الحوت الاثنين 2-12-2024

مهنياً: يسمح لك بالانفتاح والنظر الى تطلعات جديدة ومختلفة من انفراجات واحتفالات فرص كبيرة نجاح وحظوظ على كافة المستويات.

عاطفياً: التوتر سيد الموقف في العلاقة مع الشريك، ويمكن أن يسوء الوضع أكثر في حال دخلت معه في جدل عقيم لا يفضي إلى أي نتيجة.

صحياً: أنت مثال يحتذى في الاهتمام بالوضع الصحي، لا تأخير ولا تأجيل للتمارين الرياضية اليومية مهما تكن الظروف، والتزام كامل بالشروط الصحية في وجباتك الغذائية.