العالم اليوم - لاعب برشلونة يتعرض لأزمة صحية خطيرة.. "تقيأ دما"

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 1 ديسمبر 2024 07:23 صباحاً - تعرض مدافع برشلونة أليخاندرو بالدي إلى أزمة صحية مفاجئة وخطيرة خلال الشوط الأول من المباراة التي خسرها فريقه أمام لاس بالماس (2 ـ 1) في الجولة 15 من الدوري الإسباني.

وخلال الدقيقة 26 من الشوط الأول من المباراة، السبت، سقط أليخاندرو بالدي أرضا بعد اصطدام قوي مع ساندرو لاعب لاس بالماس، قبل أن تتعكر حالته بشكل سريع ومفاجئ، حيث تقيأ الدماء وفق ما نقلته صحف إسبانية.

وذكرت مصادر إعلامية أن حالة بالدي بدأت في التحسن تدريجيا وهو الآن لا يعاني من أية أعراض، مشيرة إلى أن الاصطدام القوي هو الذي أفرز تلك الأعراض الصحية الخطيرة.

وبدأ بالدي أساسيا في تشكيلة برشلونة في 11 مباراة من أصل 15 مواجهة خاضها الفريق في الدوري الإسباني حتى الآن.

وشارك اللاعب (21 عاما) في شهر أكتوبر الماضي، في 95 مباراة مع البارسا.

وخسر برشلونة 3 نقاط أخرى على طريق استعادة لقب الدوري الإسباني إذ أصبحت صدارته للمسابقة مهددة في حال فاز غريمه التقليدي ريال مدريد في مباراتيه المقبلتين أمام خيتافي، الأحدن ثم مواجهته المؤجلة ضد فالنسيا.