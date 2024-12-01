الدوري الروسي (17): كراسنودار يواجه سبارتاك موسكو

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 1 ديسمبر 2024 05:52 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تستأنف اليوم، الأحد، مباريات المرحلة السابعة عشرة من الدوري الروسي بكرة القدم، فيلعب لوكوموتيف موسكو مع خيمكي الساعة 14:00 بتوقيت مكة المكرمة، وزينيت سانت بطرسبرغ مع كريليا سوفيتوف سامارا الساعة 16:30، أف كي ماخاتشكالا مع فاكيل الساعة 19:00، وكراسنودار مع سبارتاك موسكو الساعة 19:30.

النتائج المسجلة في الجولة (17)

روستوف × نيجني نوفغورود 4-0

سيسكا موسكو × روبين كازان 2-2

آكرون تولياتي × أورنبورغ 1-0

ويتصدر زينيت سانت بطرسبرغ ترتيب فرق الدوري الروسي بـ 39 نقطة، يليه كراسنوداربـ 38 نقطة، لوكوموتيف موسكو بـ 34 نقطة، ولكل من سبارتاك موسكو ودينامو موسكو 31 نقطة.