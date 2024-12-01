الدوري الإسباني (15): الريال وخيتافي في ديربي مدريد الصغير

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 1 ديسمبر 2024 05:52 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تجري اليوم، الأحد، أربع مباريات ضمن منافسات المرحلة الخامسة عشرة من الدوري الإسباني بكرة القدم، فيلعب فياريال مع جيرونا الساعة 16:00 بتوقيت مكة المكرمة، وريال مدريد مع خيتافي الساعة 18:15، ورايو فاليكانو مع أتلتيك بلباو الساعة 20:30، وريال سوسيداد مع ريال بيتيس الساعة 23:00.

النتائج المسجلة في الجولة (15)

برشلونة × لاس بالماس 1-2

ريال مايوركا × فالنسيا 2-1

ديبورتيفو ألافيس × ليجانيس 1-1

إسبانيول × سيلتافيغو 3-1

بلد الوليد × أتلتيكو مدريد 0-5

ترتيب فرق المقدمة

1- برشلونة:34 نقطة

2- أتليتكو مدريد: 32 نقطة

3- ريال مدريد:30 نقطة

4- فياريال: 25 نقطة

5- ريال مايوركا:24 نقطة