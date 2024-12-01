نشكركم على متابعتكم خبر الدوري الإسباني (15): الريال وخيتافي في ديربي مدريد الصغير على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الأحد 1 ديسمبر 2024 05:52 صباحاً - خاص- دوت الخليج
تجري اليوم، الأحد، أربع مباريات ضمن منافسات المرحلة الخامسة عشرة من الدوري الإسباني بكرة القدم، فيلعب فياريال مع جيرونا الساعة 16:00 بتوقيت مكة المكرمة، وريال مدريد مع خيتافي الساعة 18:15، ورايو فاليكانو مع أتلتيك بلباو الساعة 20:30، وريال سوسيداد مع ريال بيتيس الساعة 23:00.
النتائج المسجلة في الجولة (15)
برشلونة × لاس بالماس 1-2
ريال مايوركا × فالنسيا 2-1
ديبورتيفو ألافيس × ليجانيس 1-1
إسبانيول × سيلتافيغو 3-1
بلد الوليد × أتلتيكو مدريد 0-5
ترتيب فرق المقدمة
1- برشلونة:34 نقطة
2- أتليتكو مدريد: 32 نقطة
3- ريال مدريد:30 نقطة
4- فياريال: 25 نقطة
5- ريال مايوركا:24 نقطة