العالم اليوم - سيدة تكتشف أفعى سامة في سيارتها أثناء قيادتها على طريق سريع

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 1 ديسمبر 2024 04:23 صباحاً - شهدت ولاية فيكتوريا الأسترالية حادثة غريبة تمثلت بزحف أفعى سامة على ساق سيدة أثناء قيادتها سيارتها على إحدى الطرق السريعة.

وتلقى رجال الشرطة في الولاية، يوم السبت، بلاغا من سيدة مذعورة لوجود أفعى في سيارتها، وهي تقود بسرعة 80 كيلومترا في الساعة.

وحسبما أوردت صحيفة "ذا غارديان" البريطانية، فإن السيدة أخبرت الشرطة بأنها شعرت بشيء على قدمها، وتفاجأت بأفعى يبدو أنها دخلت إلى مركبتها في وقت سابق.

وتمكنت السيدة من السيطرة على الوضع بعدما دفعت الأفعى جانبا، وأوقفت السيارة على كتف الطريق، وقفزت من مركبتها.

واستدعت الشرطة مسعفين للتحقق من عدم تعرض السيدة لأي لدغة من الأفعى التي قالت "ذا غارديان" إنها من نوع سام للغاية.

كذلك استدعت الشرطة خبيرا للإمساك بالأفعى الذي أكد أنها من نوع يطلق عليه اسم "النمرة السامة".

ووفق خبير الإمساك بالأفاعي، فإنه يتلقى سنويا ما بين 6 إلى 12 طلبا لإزالة الأفاعي من السيارات.

وتعتبر الأفاعي "النمرية" منتشرة في معظم مناطق ولاية فيكتوريا، بما في ذلك المناطق المكتظة بالسكان.

وحذرت وزارة البيئة في فيكتوريا من أن هذه الأفاعي تُعد من بين الأكثر سمية في العالم، ويجب التعامل معها دائما على أنها "خطيرة للغاية" على البشر.