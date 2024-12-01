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أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي أمير هشام، أن نادي الزمالك مترقب موقف محمد شريف مهاجم الخليج السعودي، وهناك تواصل دائم مع وكيله بشكل "شبه يومي"، موضحًا بأن مسئولي القلعة البيضاء يرغبون في حسم الصفقة خلال شهر يناير خاصة مع إعجاب جوزيه جوميز المدير الفني بقدراته.

أمير هشام: الزمالك يسعى لحسم صفقة شريف في يناير.. واللاعب ينتظر موقف الأهلي

وقال عبر برنامجه بلس 90 الذي يبث عبر فضائية النهار: "محمد شريف لازال ينتظر النادي الأهلي، ولكن لم يتم اتخاذ أي خطوة نحو ضمه، كما لا يوجد قرار من الجهاز الفني أو الإدارة بضمه".

وأضاف: "الزمالك يحاول حسم صفقة محمد شريف، في الوقت نفسه الذي يرغب بيراميدز في التعاقد معه".

وأكمل: "محمد طارق عضو مجلس إدارة الزمالك عاد إلى بيته وغادر المستشفى بعد الحادث الذي تعرض له مؤخرًا، وحالته تحسنت كثيرًا، ونتمنى له السلامة".