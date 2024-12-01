الدوري الاسكتلندي (14): سانت جونستون ينتظر جلاسكو رينجرز

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 1 ديسمبر 2024 05:52 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تستكمل اليوم، الأحد، مباريات المرحلة الرابعة عشرة من الدوري الاسكتلندي بكرة القدم، فيلعب سانت جونستون مع جلاسكو رينجرز الساعة 15:00 بتوقيت مكة المكرمة، وهارتس مع أبردين الساعة 18:00.

أمس، فاز سيلتك على روس كاونتي 5-0، وفاز دندي يونايتد على سانت ميرين 2-0، وتعادل كيلمارنوك مع دندي 1-1، وخسر ماذرويل أمام هيبرنيان 0-3.

ويتصدر سيلتك ترتيب فرق الدوري الاسكتلندي بـ 37 نقطة، يليه أبردين بـ 32 نقطة، ولكل من جلاسكو رينجرز ودندي يونايتد 23 نقطة، وماذرويل 19 نقطة.