نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريم عبد العزيز يشارك في موسم عيد الأضحى 2025 بـ الأرض السوداء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



نشر كريم عبد العزيز من خلال حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام صورة مع فريق عمل فيلم "الأرض السوداء" استعداد لطرحه بموسم عيد الأضحى المبارك 2025.



تفاصيل الأرض السوداء

يواصل فريق العمل، بقيادة المخرج بيتر ميمي، تصوير مشاهد الفيلم التي تنوعت بين مواقع تصوير خارجية في مصر وإسبانيا وإيطاليا وتركيا.

ويضم العمل نخبة من النجوم، أبرزهم كريم عبد العزيز وياسمين صبري، بالإضافة إلى إياد نصار، الفنان الشاب أحمد غزي، والفنانة مريم محمود الجندي.

أحدث أعمال كريم عبد العزيز في السينما



يذكر أن أخر أعمال كريم عبد العزيز فيلم بيت الروبي وتدور قصة فيلم في إطار كوميدي، حول تأثير السوشيال ميديا على حياة الكثيرين، حول زوجين هما إبراهيم الروبي «كريم عبدالعزيز» وإيمان الروبي «نور» ابنة عمه لديهما طفلان ولد وبنت، يعيشان بمنزل على أحد الشواطئ الساحلية، وتضطرهما الظروف للسفر إلى القاهرة لإنهاء بعض الأوراق ليواجهان ماضي أليم بسبب حادث تسببت فيه زوجته وقت عملها كطبيبة لأمراض النساء والتوليد.



أبطال فيلم بيت الروبي



يضم فيلم «بيت الروبى» نخبة من نجوم الفن أبرزهم: كريم عبدالعزيز، نور اللبنانية، كريم محمود عبدالعزيز، تارا عماد، شريف دسوقى، حاتم صلاح، محمود السيسي، وضيوف الشرف محمد عبدالرحمن توتا، مصطفى ابو سريع، والفيلم من تأليف ريم القماش ومحمد الدباح، إخراج بيتر ميمي، وإنتاج تامر مرسي وأحمد بدوي.

آخر أعمال كريم عبدالعزيز



وكان آخر أعمال كريم عبدالعزيز هي مسرحية السندباد، يشارك بجانب كريم عبدالعزيز في بطولتها، نيللي كريم، بيومي فؤاد، مصطفى خاطر، وشيماء سيف، والعمل من تأليف أحمد الجندي ومحمد زيزو وإخراج أحمد الجندي وإنتاج آلاء الغزالي.

قصة مسرحية السندباد



تدور أحداثها حول شخصية عمر أبو الهول التي يجسدها كريم عبدالعزيز، وأثناء هروبه من المعلم سنوسي يختبئ في مقبرة قديمة يجد فيها سلسلة تعود به إلى زمن السندباد، وينتحل عمر شخصية السندباد وكأنه عائد من رحلته الأخيرة التي اختفى فيها منذ سنوات طويلة.