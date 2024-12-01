الرياضة

خالد الغندور: الأهلي يسابق الزمن لتجهيز وسام أبوعلي لمباراة نصف نهائي الإنتركونتيننتال

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أحمد جودة - القاهرة -  

قال الإعلامي خالد الغندور،  إن النادي الأهلي يسابق الزمن لتجهيز وسام أبوعلي مهاجم الفريق من أجل اللحاق بنصف نهائي كأس الانتركونتيننتال.

خالد الغندور: الأهلي يسابق الزمن لتجهيز وسام أبوعلي لمباراة نصف نهائي الإنتركونتيننتال

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: "اللاعب يسير بشكل جيد في برنامج علاجه والبرنامج التدريبي ولكن هناك محاولات لتجهيزه بسبب أهمية مباراة نصف نهائي كأس الانتركونتيننتال".

واختتم: "طبيب الفريق أخبر الجهاز الفني بقيادة كولرر أن اللاعب يقوم بمجهود كبير من أجل العودة سريعًا للتدريبات

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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