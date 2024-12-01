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أحمد جودة - القاهرة -

أكد الإعلامي أمير هشام، أن فكرة عودة أحمد عبدالقادر المعار من الأهلي إلى صفوف قطر القطري إلى الفريق الأحمر خلال شهر يناير المقبل لم تُطرح مطلقًا خلال الفترة الحالية.

أمير هشام: فكرة عودة عبدالقادر للأهلي غير مطروحة.. ولا يوجد تحركات لضم شريف

وقال عبر برنامجه بلس 90 الذي يبث عبر فضائية النهار: "الأهلي لم يتحرك مطلقا في ملف محمد شريف، ولا يوجد قرار نهائي بالتعاقد معه، واللاعب محل اهتمام من الزمالك وبيراميدز".

وأضاف: "شريف يرحب بالعودة للنادي الأهلي، واللاعب سوف يفكر في العروض المناسبة حال عدم اكماله الموسم مع نادي الخليج السعودي".