نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يحسم ملف تجديد محترف الفريق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي مدحت شلبي، أن هناك اتجاه داخل نادي الزمالك، لتجديد عقد التونسي حمزة المثلوثي مدافع الأبيض الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

تصريحات الإعلامي مدحت شلبي

وقال مدحت شلبي خلال تصريحات تلفزيونية: الزمالك استقر على تجديد عقد حمزة المثلوثي مدافع الفريق بعد المستويات الرائعة التي يقدمها اللاعب مع الأبيض خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف: حمزة المثلوثي يعتبر "جوكر" في تشكيلة البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك، كما أنه أكثر اللاعبين التزاما داخل وخارج الملعب.

واختتم: الزمالك ينتظر وصول وكيل أعمال المدافع التونسي حمزة المثلوثي للقاهرة، لعقد جلسة معه والاتفاق على تفاصيل العقد الجديد مع الأبيض.