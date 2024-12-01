الرياضة

مدرب منتخب مصر السابق يكشف البديل الأفضل لوسام أبو علي

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أحمد جودة - القاهرة - يرى شوقي غريب، المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر، أن محمود عبد المنعم كهربا لاعب ، افضل بديل لوسام أبو علي مهاجم الأحمر الأساسي.

مدرب منتخب مصر السابق يكشف البديل الأفضل لوسام أبو علي 

وقال شوقي غريب مدرب منتخب مصر السابق خلال تصريحات تلفزيونية: محمود كهربا أفضل بديل للفلسطيني لوسام أبو علي في مركز المهاجم الصريح.

وأضاف: كهربا يجيد التسجيل والصناعة ويعد أفضل بديل لوسام أبو علي، وحتى الآن لم يصل لمستواه المعهود.

وأكمل: ارجح مشاركة كهربا ووسام أبو علي في تشكيل الأهلي معًا، خاصة وأن الأول يجيد التسجيل والصناعة مما يزيد الفاعلية الهجومية على مرمى المنافس.

واختتم: محمد ناجي جدو من اللاعبين المميزين الذين لا يختلف مستواهم سواء تواجد في التشكيل الأساسي أو الاحتياطي.
 

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محمد الشيخ

محمد الشيخ

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