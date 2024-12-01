نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك لم يتخذ قرارًا بمعاقبة مصطفى شلبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي أمير هشام، أن نادي الزمالك لم يتخذ أي قرار بمعاقبة مصطفى شلبي لاعب الفريق، موضحًا أن الجهاز الإداري بالنادي الأبيض له سياسة معينة في التعامل مع تلك الأمور.

وقال عبر برنامجه بلس 90 الذي يبث عبر فضائية النهار: "مصطفى شلبي ظهر عصبيًا بعد لقاء الزمالك وبلاك بولز بسبب شكواه من أحد لاعبي الفريق، وعدم قيامه بالتمرير له، وتقييم عبدالواحد السيد مدير الكرة بأن الموقف لا يستحق عقوبة بسبب رغبة اللاعب في الظهور بشكل جيد خلال اللقاء".

وأضاف: "(كل شيخ وله طريقة) الأهلي يصدر قرارات بعقوبات ضد أي لاعب يعترض أو يتجاوز، لكن هناك سياسة آخرى في الزمالك بعدم عقاب اللاعبين".

وواصل: "لا يوجد عقوبات مطلقًا في الزمالك بشأن مصطفى شلبي".