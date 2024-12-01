نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طاقم حكام مباراة الأهلي أمام البنك الأهلي في الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد النادي الأهلي لمواجهة نظيره نادي البنك الأهلي وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر الدوري المصري "دوري نايل"،

طاقم حكام مباراة الأهلي أمام البنك الأهلي في الدوري المصري

وأعلنت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد المصري لكرة القدم عن طاقم تحكيم المباراة والذي أسند للحكم محمد الحنفي.

ويعاونه كلا من أحمد توفيق طلب مساعد أول، عمر فتحي مساعد ثان، ويتواجد محمود ناصف حكما رابعا.

وعلى تقنية الفيديو يتواجد كلا محمد علاء هاشم ويعاونه أحمد حسام طه.



موعد مباراة الأهلي أمام البنك الاهلي في الدوري المصري والقنوات الفضائية الناقلة

تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الخامسة مساء بتوقيت القاهرة السادسة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية على استاد السلام.

وتنقل المباراة عبر مجموعة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري للمسابقة في مصر.