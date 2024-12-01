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أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي خالد الغندور، ان يوسف أيمن مدافع النادي الأهلي طلب إنهاء إعارته في يناير المقبل وعدم استكمال فترة الإعارة لنهاية الموسم.

خالد الغندور: يوسف أيمن يطلب الرحيل عن الأهلي في يناير

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: "يوسف أيمن شايف إنه مش هيكون ضمن خطط المدرب وطلب رفع الحرج عن كولر وفتح الموضوع معه من جانب المسؤولين في الأهلي ".

واختتم: "مسؤولو الأهلي هيبلغوا كولر وفي حالة إنه شايف إن يوسف أيمن لن يكون له دور معه خلال الموسم الحالي سيتم تلبية طلب اللاعب".