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أحمد جودة - القاهرة - أكد عبداللطيف الدوماني، نجم نادي الزمالك السابق، أن الفوز على بلاك بولز الموزمبيقي كان مهما للغاية في الكونفدرالية بعد الهزيمة من المصري البورسعيدي في الدوري المصري.

الدوماني: مباراة الزمالك والمحلة ستكون ممتعة..والأبيض لديه دوافع كبيرة للفوز

وقال الدوماني في تصريحات خاصة لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي أحمد علي، المذاع على قناة نادي الزمالك: "مباراة الزمالك وغزل المحلة ستكون ممتعة على الجانب الفني والفريق المحلاوي مختلف عن المواسم السابقة وسيكون لقاء صعب للغاية".

وأضاف: "الزمالك لديه دوافع كبيرة للغاية من أجل تحقيق الفوز والحصول على الثلاث نقاط لتعويض الخسارة أمام المصري وذلك في ظل الصراع الشرس بالدوري المصري هذا الموسم".

واختتم: "ملعب غزل المحلة أصبح جميل للغاية بعد تطويره، والمباراة ستكون قوية بسبب حضور الجماهير والمبعب سيكون ممتلىء".