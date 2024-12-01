الرياضة

الدوماني: مباراة الزمالك والمحلة ستكون ممتعة..والأبيض لديه دوافع كبيرة للفوز

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أحمد جودة - القاهرة - أكد عبداللطيف الدوماني، نجم نادي الزمالك السابق، أن الفوز على بلاك بولز الموزمبيقي كان مهما للغاية في الكونفدرالية بعد الهزيمة من المصري البورسعيدي في الدوري المصري.

الدوماني: مباراة الزمالك والمحلة ستكون ممتعة..والأبيض لديه دوافع كبيرة للفوز

وقال الدوماني في تصريحات خاصة لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي أحمد علي، المذاع على قناة نادي الزمالك: "مباراة الزمالك وغزل المحلة ستكون ممتعة على الجانب الفني والفريق المحلاوي مختلف عن المواسم السابقة وسيكون لقاء صعب للغاية".

وأضاف: "الزمالك لديه دوافع كبيرة للغاية من أجل تحقيق الفوز والحصول على الثلاث نقاط لتعويض الخسارة أمام المصري وذلك في ظل الصراع الشرس بالدوري المصري هذا الموسم".

واختتم: "ملعب غزل المحلة أصبح جميل للغاية بعد تطويره، والمباراة ستكون قوية بسبب حضور الجماهير والمبعب سيكون ممتلىء".

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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