نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تكريم إيناس عز الدين: احتفالية مميزة في خدمة المجتمع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

في لفتة إنسانية رائعة، تم تكريم الفنانة إيناس عز الدين من قبل قائد المنطقة الجنوبية العسكرية، اللواء أركان حرب عمرو أحمد جميل، خلال احتفالية زفاف جماعي خيري لأكثر من 300 عريس وعروس.

يأتي هذا التكريم في إطار فعاليات مبادرة رئاسة الجمهورية، بالتعاون مع صندوق تحيا مصر ووزارة التضامن الاجتماعي، مما يعكس التزام الدولة بدعم الأسر وتيسير الزواج.

حضر الاحتفالية عدد كبير من السادة الوزراء ومحافظي الصعيد، بالإضافة إلى مجموعة من الشخصيات العامة وأصدقاء الفنانين ورموز المجتمع، مما أضفى على المناسبة طابعًا خاصًا ومميزًا.

إيناس عز الدين عبرت عن شكرها العميق وتقديرها لهذا التكريم، حيث قالت: "كل الشكر والتقدير والاحترام والوسام الكبير على قلبي من قائدنا الخلوق والمحب للخير، اللواء أركان حرب عمرو أحمد جميل. إن هذا التكريم يعكس روح التعاون والمساندة التي نحتاجها جميعًا في مجتمعنا."

كما توجهت بالشكر إلى خالد أمين على جهوده الرائعة في تنظيم هذه الاحتفالية التي تسلط الضوء على أهمية تكاتف المجتمع في دعم الشباب وتخفيف أعباء الزواج.

إن هذا الحدث لم يكن مجرد احتفالية زفاف، بل كان تجسيدًا لقيم العطاء والمحبة، ورسالة قوية تعكس التلاحم بين أفراد المجتمع في سبيل تحقيق الخير للجميع.