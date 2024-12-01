نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بهذه المواصفات.. أحمد مكي يبحث عن أطفال لمسلسله الجديد "الغاوي" لرمضان 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن المنتج محمد العدل على صفحته الشخصية موقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك”، عن بحثه عن أطفال أولاد في سن 7 و8 سنوات من أجل المشاركة في مسلسل "الغاوي" بطولة النجم أحمد مكي، ومن المقرر عرضة في السباق الرمضاني المقبل.

ونشر محمد العدل على صفحته الشخصية صورة يطلب فيها أولاد في سن من 7 و8 وممثلين جميع الأعمار من الذكور والإناث.

مسلسل الغاوي

و من ناحية أخرى، أعلن المخرج ماندو العدل عن فتح باب الكاستينج للراغبين في الانضمام إلى فريق العمل، مما يتيح فرصة للمواهب الجديدة للمشاركة في هذا المشروع الفني الكبير.

حيث قرر النجم أحمد مكي كسر حاجز التكرار والخروج من عباءة شخصية “الكبير أوي” التي ارتبط بها جمهوره على مدار 8 مواسم رمضانية، في خطوة جريئة، أختار مكي الإبتعاد تمامًا عن الكوميديا في مسلسله الجديد “عين شمس”، الذي يمثل أول تجربة له في الدراما الشعبية، وهذه الخطوة تعكس رغبة مكي في خوض تحدٍ جديد بعيدًا عن منطقته الآمنة، مما يفتح آفاقًا جديدة لمسيرته الفنية ويضعه أمام اختبار مختلف لجمهوره ومحبيه

مسلسل الكبير أوي

كما بدأ أحمد مكي رحلته مع شخصية “الكبير أوي” عام 2010، ليحقق نجاحًا استثنائيًا دفعه لتقديم الجزء الثاني في 2011، والثالث في 2013، ثم الرابع في 2014، الذي شهد آخر ظهور لدنيا سمير غانم ضمن العمل، بعدها قدم مكي الجزء الخامس في 2015، قبل أن يتوقف عن تقديم أجزاء جديدة لمدة 7 سنوات

وعاد "مكي" بقوة في رمضان 2022 مع الجزء السادس، وتبعه السابع في 2023، ليختتم مؤخرًا سلسلة المواسم برمضان 2024 مع الجزء الثامن، الذي واصل ترسيخ مكانة “الكبير أوي” كواحد من أبرز الأعمال الكوميدية في الدراما المصرية.