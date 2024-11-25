نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في هذا الموعد.. إيهاب توفيق يحيي أحدث حفلاته الغنائية في تونس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفنان إيهاب توفيق لإحياء أحدث حفلاته الغنائية، يوم 30 نوفمبر الجاري، في تونس، ومن المقرر أن يقدم باقة متنوعة ومميزة من أجمل أغانيه التي يتفاعل معها الجمهور.

وروج "توفيق" للحفل من خلال نشره البوستر الرسمي للحفل، عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلق عليه قائلًا:" نراكم قريبًا".

منشور إيهاب توفيق

آخر حفلات إيهاب توفيق

ويذكر أن آخر حفلات الفنان إيهاب توفيق، هو من خلال إحياؤه مؤخرًا واحدة من أقوى حفلاته على خشبة مسرح البالون، ورفع شعاركامل العدد، وقدم من خلاله باقة كبيرة ومميزة من أجمل أغانيه التي تفاعل معها الجمهور، بدأها بأغنية سحراني ليل ونهار، وبعدها قدم أغاني منها أكتر من كدة، قلبي مش مرتاحله، وملهمش في الطيب، ومراسيل، وغيرها من الأغاني التي تفاعل معها الجمهور.

آخر أعمال إيهاب توفيق

وكان آخر أعمال إيهاب توفيق، هي أغنية كله هيتدلع، بالتعاون مع المطرب الشعبي شيندي، وتضمنت كلماتها: "اسألوا عني، هيقولي إني ملك السيطرة هنا انا معلم، أنا سابق الكل، وسرعتي عالية، لما أحضر كله يبلم، أستاذ قناص، محبوب من الناس، وكاريزمتي طاغية ومتأني، دول قالوا في كلام، دول عادوا في كلام وأنا لسه مجاش حاجه تشغلني، هتحتاج لسنين، علشان نتكلم، أو صدفة تيجي تقابلني، ومليش أنا مالكه، وسكتي سالكه، روح واسألهم عني، احنا كبار يابابا، جامدين يابابا، رايقين يابابا، احنا ولاد بلد".