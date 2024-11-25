نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على موعد عرض الحلقة الـ 13 من مسلسل "رقم سري" لـ ياسمين رئيس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواصل مسلسل "رقم سري" بطولة الفنانة ياسمين رئيس، في جذب الكثير من المشاهدين حلقة تلو الأخرى، حيث تشهد الحلقات تطورًا سريعًا مليئًا بالأحداث المشوقة والمثيرة.

وينتظر الجمهور عرض الحلقة الـ 13من العمل، الذي من المقرر عرضها اليوم الإثنين الموافق 25 نوفمبر على منصة Watch it، وسوف تعرض على قناة "DMC " غدًا، في تمام الساعة الثامنة مساءً، وتعاد في الساعة 2 صباحًا، كما تعرض على قناة DMC دراما الساعة 11 مساء، وتعاد في الساعة 7.30 صباحًا، وفي الساعة 4 مساءً.

مسلسل رقم سري

أبطال مسلسل “رقم سري”

وضم مسلسل رقم سري بطولة ياسمين رئيس، صدقي صخر، عمرو وهبة، أحمد الرافعى، رانيا منصور، رامي الطمباري، مصطفى عمر، أحمد شاهين، شروق إبراهيم، عبد الرحمن كمال، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمود عبد التواب "توبة" ومن إنتاج أروما استديوز للمنتج تامر مرتضى، ومقرر عرضه قريبًا على شاشات المتحدة للخدمات الإعلامية.



قصة مسلسل “رقم سرى”

وتدور أحداث العمل الذي يعد امتداداَ لمسلسل «صوت وصورة» يسلط الضوء على قضية جديدة عن مخاطر الذكاء الاصطناعي وهي «المعاملات المالية» والتي تدور حول عمليات النصب والاحتيال على العديد من المواطنين من خلال خاصية الـ Ai الجديدة، وذلك بعدما ناقش الجزء الأول كثير من القضايا وأهمها قضية التحرش التي قامت ببطولتها الفنانة حنان مطاوع.