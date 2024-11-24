نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد المالكي يحكي كواليس لقاؤه الأول مع الراحل محمد رحيم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث الشاعر أحمد المالكي عن موقف جمعه في بداياته الفنية بالفنان والملحن محمد رحيم الذي أشاد بموهبته في تأليف الأغاني.

منشور أحمد المالكي

وقال المالكي من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:" محمد رحيم، سنة ٢٠٠٧ في عز ماكنت لسه في بداية طريقي في الكتابة وأنا فالجامعة وكنت بحاول أوصل لأي ملحن كبير وكنت بحاول مره واحدة مع أي حد مالاقيش إستجابة يجيلي إحباط وببعد".

واستكمل:"لحد ماجيبت رقم رحيم وبعتله رسالةsms فيها كلام أغنية بعدها بدقايق لاقيت موبايلي بيرن برقمه رديت..قالي انت مين قولتله أنا فولان شاعر وبحاول..المكالمة كانت نحو عشرين دقيقة هو بيمدح فيا وحسسني إني احلي واحد بيكتب فالدنيا، كلامه اليوم ده خلاني نايم فرحان قوي وواثق في نفسي خصوصًا إنه من ملحن عظيم وشاعر عبقري كمان".



وأضاف: "بعد كده أنا كملت وحاولت وبدأ ينزلي أغاني وتنجح ويكلمني يباركلي علي كل حاجة بتعجبه بأسلوبه الراقي الجميل اللي زي قلبه وبنتقابل بالاحضان ونتصور ونقعد ونحكي".

واختتم:" ولسه من ٣ أيام مكلمني وقالي معرفش بنقع من بعض ليه طول السنين دي ومش بنشتغل قولتله ياله بينا ياريت انا نفسي أنول الشرف واسمي يتحط جنب إسمك الموسيقار.. بس للأسف بعديها بساعات فارق الحياة بروحه الحلوه وقلبه الجميل واللي هتفضل سيرته الطيبة وفنه الخالد

شكرًا ليك من كل قلبي علي كل حاجة حلوة وألف رحمة ونور عليك وفي جنة الخُلد باذن الله ياحبيب الكل".

أحدث أعمال أحمد المالكي

يذكر أن أحدث أعمال أحمد المالكي أغنية عودتني الدنيا مع شيرين عبد الوهاب، والأغنية من كلمات أحمد المالكي وألحان تامر عاشور وتوزيع نابلسي،تسجيل، ميكس وماستر خالد سند، وتريات محمد مدحت، جيتار وهارموني أحمد حسين، باص جيتار أحمد رجب، بيركشن ضياء بدر، إدارة انتاج رامز سليمان، تم التسجيل في استوديو TRS.

كلمات أغنية عودتني الدنيا



عودتني الدنيا أخسر.. أخسر

وإن لما أحب حاجة أوام تسيبني

أي لحظة فرح تِقصر

طول حياتي الحزن قاعد بيراقبني

وأما جيت لحياتي قولت الفرحة جاتلي

والسعادة خلاص معايا وقربت لي

بس برده بعدت عني

حلمي راح كالعادة مني

قولت أحب الحزن يمكن

برده زيك هيفارقني

بس دي الحاجة الوحيدة

اللي دايما بتلاحقني

يوم ما جيت وناديت عليا قولت

قدري شايلي حاجة وبيفاجئني

شوفت أجمل دنيا جاية

والنهارده بجد راح اللي مضايقني

لما جيت أنا شوفت نفسي في بكرة أجمل

يا أخيرا عندي حلم خلاص هيكمل

بس برده بعدت عني

حلمي راح كالعادة مني