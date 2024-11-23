زوجة الملحن محمد رحيم تُثير الجدل حول موعد ومكان الجنازة

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 23 نوفمبر 2024 04:31 مساءً - حذفت أنوسة كوتة، زوجة محمد رحيم، المنشور المتعلق بموعد ومكان جنازة الملحن الراحل، من صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

كانت قد قالت أنوسة كوتة، مدربة الأسود وزوجة محمد رحيم، إنه تم استلام جثمانه، بعد التأكد من عدم وجود شبهة جنائية في وفاته.

موعد ومكان جنازة محمد رحيم

وأشارت زوجة المحلن الراحل، في منشور عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إلى أنه من المقرر تشييع الجثمان إلى مثواه الأخير من مسجد الشرطة بالشيخ زايد بعد صلاة العصر.