بعد طرح البرومو.. تعرف على موعد عرض فيلم 'الهنا اللى أنا فيه'

القاهرة - محمد ابراهيم - قامت الشركة المنتجة لفيلم الهنا إلى أنا، بطرح برومو الفيلم عبر حسابها علي موقع انستجرام، وذلك استعدادا لطرح العمل.

موعد عرض فيلم الهنا اللى أنا فيه

ومن المقرر عرض فيلم "الهنا اللى أنا فيه يوم" بطولة كريم محمود عبد العزيز، يوم 18 ديسمبر فى دور العرض السينمائى فى مصر والوطن العربى.

قصة فيلم الهنا اللى أنا فيه

تدور أحداث فيلم الهنا اللي أنا فيه لـ كريم محمود عبد العزيز في إطار تشويقي، حول زوجة تعيش حياة زوجية طبيعية لكن تكتشف سر خطير يجعلها تغير حياة زوجها للأبد.

ابطال فيلم الهنا اللي أنا فيه

ويضم فيلم الهنا اللي أنا فيه بطولة كريم محمود عبدالعزيز، دينا الشربيني، ياسمين رئيس، حاتم صلاح، ومريم محمود الجندي، مع عدد من ضيوف الشرف والفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر، إخراج خالد مرعي، وإنتاج زيد كردي وأحمد بدوي وجابي خوري.

أحدث أعمال كريم محمود عبدالعزيز

ومن ناحية اخري، يواصل كريم محمود عبدالعزيز التحضير لمسلسل مملكة الحرير، والعمل يتناول صراع الأشقاء، ويدور في إطار فانتازي كوميدي، مكون من 10 حلقات، ويشارك في بطولته أسماء أبو اليزيد، أحمد غزي، وليد فواز، محمود البزاوي، وسلوى عثمان، ومن إخراج بيتر ميمي.

وايضا يواصل تحضيراته للجزء الثالث من مسلسل البيت بيتي، وذلك بعد النجاح الكبير للجزأين السابقين، وكان قد عُرض في أبريل الماضي الجزء الثاني، ودارت أحداثه في إطار رعب كوميدي، ومن تأليف كريم سامي وأحمد عبدالوهاب، إنتاج أمير شوقي، وإخراج خالد مرعي.

آخر اعمال كريم محمود عبدالعزيز

وكان اخر اعمال كريم محمود عبدالعزيز هو فيلم بيت الروبي، الذي قدم بطولته مع كريم عبدالعزيز في العام الماضي 2023، دارت أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، يناقش إيجابيات وسلبيات السوشيال ميديا، وشارك في بطولته نور اللبنانية، تارا عماد، الطفل معاذ جاد، والطفلة لوسيندا، والعمل من تأليف محمد الدباح وريم القماش وإخراج بيتر ميمي.