نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجمهور ينتظر الحلقة الأخيرة من "6 شهور" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجاح هائل يحصده أبطال مسلسل "6 شهور"، حيث تصدر العمل قائمة الأكثر مشاهدة على watch it منذ طرح أولى حلقاته، ليكتسح المنصة الإلكترونية بنجاحه كبير متفوقًا على المسلسلات التي تصدرت الفترة الماضية، ومنها «برغم القانون» و«تيتا زوزو».

تستعد منصة “Watch It” لعرض الحلقات الأخيرة من مسلسل "6 شهور"، بطولة الفنان الشاب نور النبوي ونور إيهاب، بعد غدٍ الأربعاء.

مسلسل 6 شهور

تدور أحداث مسلسل 6 شهور في إطار اجتماعي لايت، يناقش عالم الـ Real Estate، كما يركز على حياة الشباب ومشاكلهم في العمل بعد التخرج من الجامعة.

يشارك في بطولة مسلسل 6 شهور: نور النبوي، نور إيهاب، أمجد الحجار، وميشيل ميلاد، ويعتمد على ظهور العديد من ضيوف الشرف، ومن تأليف عمرو أبوزيد وأحمد هشام وإخراج مصطفى صولي، وإنتاج شركة أروما.