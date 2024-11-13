نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بسبب استغاثة.. زينة تتصدر التريند في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدرت الفنانة زينة محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بسبب منشور استغاثة كتبته عبر حسابها بموقع "إنستجرام".

سبب تصدر زينة التريند

وكتبت زينة استغاثة: "أنا عمالة أصرف وأبعزق في الفلوس على أساس إن العالم ينتهي، العالم لو ما انتهاش أنا هتحبس مش بهزر".

اخر اعمال زينة

وكان اخر اعمال زينة هو مسلسل العتاولة بطولة أحمد السقا، زينة، طارق لطفي، فيفي عبده، باسم سمرة، نسرين أمين، نهى عابدين، مصطفى أبو سريع، هدى الإتربي، ميمي جمال، مريم محمود الجندي، وأحمد كشك، والمسلسل من تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج شركة Cedars Art Production.

وايضا شاركت في فيلم "الإسكندراني" للمخرج خالد يوسف والذى تشارك في بطولته إلى جانب أحمد العوضى، حسين فهمى، بيومى فؤاد، صلاح عبد الله، عصام السقا، محمود حافظ، خالد سرحان، انتصار، محمد رضوان، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف أسامة أنور عكاشة، تصوير سامح سليم ديكور أحمد عباس ملابس مونيا فتح الباب منتج فنى صبرى السماك مونتاج عمرو عاكف.

أحدث أعمال زينة

ويذكر ان الفنانة زينة تواصل حاليا تصوير الجزء الثاني من مسلسل العتاولة، الذي من المقرر عرضه في الماراثون الرمضاني القادم، ويشاركها في البطولة كل من أحمد السقا وطارق لطفي وباسم سمرة وفيفي عبده وعدد كبير من الفنانين.

وتواصل التحضير لفيلم الدشاش مع محمد سعد، باسم سمرة، نسرين طافش، نسرين أمين، مصطفى أبو سريع، محمد جمعة، رشوان توفيق، وليد فواز، ومحمد يوسف أوزو، والفيلم من تأليف جوزيف فوزي، إخراج سامح عبد العزيز، وإنتاج محمد رشيدي.