نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بسبب الأفلام.. شيرين رضا تتصدر التريند في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الفنانة شيرين رضا محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما حقق فيلمها الجديد "وداعا حمدي" نجاحا في أيام عرضه في السينما.

سبب تصدر شيرين رضا التريند

وتقدم شيرين رضا بطولة فيلم وداعًا حمدي الذي انطلق في دور العرض المصري الأربعاء 6 نوفمبر، والخليجية الخميس 7 نوفمبر، ليسجل رابع أفلام شيرين رضا في عام 2024 التي شهدت مشاركتها في 3 أفلام تم عرضها على مدار هذا العام.

شيرين رضا تكتسح السينمات بـ 4 أفلام لعام 2024

وتعيش الفنانة شيرين رضا هذا العام حالة من النشاط الفني لتقديمها أربع أفلام في عام 2024، وهم: فيلم "وداعًا حمدى"، فيلم "رحلة 404"، فيلم الملكة، فيلم مقسوم.

"الملكة" أول أفلام شيرين رضا

وكان اول أفلام شيرين رضا عام 2024 هو فيلم "الملكة"، وشارك في بطولته هالة صدقي، رانيا يوسف، كريم عفيفي، عارفة عبد الرسول، باسم سمرة، انتصار، دارين حداد، دينا، بدرية طلبة، وعدد من ضيوف الشرف من بينهم حسن الرداد، ومحمد رضوان، وأوس أوس، وآخرين من تأليف هشام هلال وأحمد رمزي، واخراج سامح عبدالعزيز.

فيلم "مقسوم" ثاني أفلام شيرين رضا

ثانى أفلام شيرين رضا هو فيلم "مقسوم" الذي شارك في بطولته إلى جانب ليلى علوى سماء إبراهيم، عمرو وهبة، سارة عبد الرحمن، وضيوف الشرف محمد شاهين، سيد رجب، هاني خليفة، محمد ممدوح، نانسي علم الدين، والفيلم من تأليف هيثم دبور وإخراج كوثر يونس.

فيلم "رحلة 404" ثالث أفلام شيرين رضا

وشاركت شيرين رضا بظهور خاص في فيلم "رحلة 404" من بطولة منى زكى وضيوف الشرف محمد فراج، محمد ممدوح، شيرين رضا، خالد الصاوي ومحمد علاء مع حسن العدل، سما إبراهيم، شادي ألفونس، رنا رئيس، جيهان الشماشرجي، وعارفة عبد الرسول، ونورا شعيشع، من تأليف محمد رجاء وإخراج هاني خليفة

فيلم "وداعًا حمدي" رابع أفلام شيرين رضا

ويعد فيلم "وداعًا حمدي" هو رابع أفلام شيرين رضا، وشاركها البطولة آية سماحة، على الطيب، اتصار، محمود السيسي، وعدد من ضيوف الشرف منهم: إنجي المقدم، أحمد فهيم، بيومي فؤاد، والفيلم من تأليف السيد عبد النبي، وإخراج محمود زهران، وتدور أحداثه في إطار لايت كوميدي.