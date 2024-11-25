بعد إصابته .. ما هي المباريات التي سيغيب عنها فينيسيوس جونيور؟

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 25 نوفمبر 2024 01:58 مساءً - تعرض ريال مدريد لضربة موجعة بعد تأكد تعرض نجمه البرازيلي، فينيسيوس جونيور، لإصابة عضلية.

النجم البرازيلي تعرض للإصابة أثناء مشاركته في مواجهة فريقه أمام ليجانيس، والتي انتهت بانتصار فريقه، بنتيجة 3-0.

وكشف الميرنجي عن إصابة فينيسيوس جونيور في العضلة ذات الرأسين الفخذية في ساقه اليسرى، وتشير تقارير لغيابه لمدة تتراوح بين أسبوعين و3 أسابيع.

وبات بحكم المؤكد غياب النجم البرازيلي، عن مواجهة ليفربول، الأربعاء المقبل، في دوري أبطال أوروبا..

وأيضاً سيغيب فينيسيوس جونيور عن مباريات خيتافي، أتلتيك بلباو، جيرونا، رايو فاليكانو في الليجا، وأيضاً مباراة أتالانتا في الجولة السادسة من دوري أبطال أوروبا.

وهناك شكوك حول إمكانية لحاق اللاعب بمباراة نهائي كأس القارات للأندية يوم 18 ديسمبر/كانون الأول المقبل، والتي ستقام في قطر.