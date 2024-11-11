الرئيس الشرفي لمهرجان القاهرة للطفل العربي: نهدف إلى تنشئة أجيال تتذوق الفن وتمارسه

القاهرة - محمد ابراهيم - قالت الدكتورة غادة جبارة، رئيس أكاديمية الفنون والرئيس الشرفي لمهرجان القاهرة للطفل العربي، إنه عندما طلبت منها رئيس مهرجان القاهرة للطفل العربي الدكتورة داليا همام أن تكون رئيسة المهرجان، إذ أنها ترى أنها على علم بأهمية التنشئة للطفل.

أبرز تصريحات الدكتورة غادة جبارة

وأضافت «جبارة» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر» المذاع عبر القناة الأولى والفضائية المصرية من تقديم منة الشرقاوي ومصطفى كفافي، أن أكاديمية الفنون غير أنها لديها مدارس في البالية ومدارس الكونسرفتوار، فضلا عن مدرسة الموسيقى العربية ومدرسة التكنولوجيا التطبيقية.

وتابعت: «سعيدة جدا بفكرة دعمي للأطفال وتنشئتهم على أن يتذوقوا الفن ويمارسوه، المدرسة التكنولوجية التطبيقية تعمل على تخريج طلاب فنيين، لأننا اكتشفنا أن السينما والمسرح بدأوا يختفوا تماما على مدار أجيال متعددة».



وأشارت إلى أن المدرسة التطبيقية التكنولوجية تعمل على تخريج فنيين، مثل فني ديكور وتصوير ومكياج وأزياء، إذ أنهم يتخرجوا ليساعدوا المهن الأساسية، ويتخرج الطالب منها كخريج الدبلومات.

غادة جبارة: مهرجان القاهرة للطفل يهدف إلى تشجيع الأطفال على تنمية مواهبهم

ولفتت إلى أن مهرجان القاهرة للطفل يهدف إلى تشجيع الأطفال على تنمية مواهبهم في الفنون المختلفة، مثل المسرح والإلقاء والرسم والخط العربي، موضحة أنه في حالة تربية الأطفال على الفن فإن ذلك يساعدهم على امتصاص كل الطاقة السلبية الموجودة بداخله.