نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ما هو مرض محيي إسماعيل التي استدعى دخوله المستشفى؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طمأن أشرف فايق، مرافق الفنان محيي إسماعيل، جمهوره على حالته الصحية بعد تعرضه لأزمة صحية مؤخرًا استدعت دخوله المستشفى.

وقال أشرف فايق خلال لقائة في برنامج "ET بالعربي" أن محي شعر ببعض الآلام في بطنه، "لذلك نقل إلى المستشفى، وهناك أكتشفنا أن السبب هو تلبك في العدة بسبب الأكل، وهو حاليًا متواجد داخل غرفة بالمستشفى".

وتابع حديثه قائلا: "حالته الصحية بتتحسن في الوقت الحالي، والأطباء يمكن أن يسمحوا له بمغادرة المستشفى غدًا، والعودة لمنزله، بعد أن يتأكدوا من شفاءه التام، مطالبًا الجميع بالدعاء له بالسلامة".

أخر أعمال محيي إسماعيل

وكان آخر أعمال محيي إسماعيل هو فيلم "الكنز 2"، الذي تم عرضه عام 2019، وهو من إخراج وقصة سینمائیة شریف عرفة، وقام بالتأليف عبد الرحیم كمال.

وضم فيلم الكنز عددًا ضخمًا من النجوم في مقدمتهم محمد سعد، محمد رمضان، هند صبري، أحمد رزق، هيثم أحمد زكي، روبي، أمينة خليل، سوسن بدر، هاني عادل، أحمد مالك، عباس أبو الحسن، عبد العزيز مخيون، أحمد حاتم، وسارة عبد الرحمن.