أخبار مصرية

وزير الخارجية: لا يمكن السماح باستمرار العدوان الإسرائيلى الغاشم على لبنان

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احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 13 نوفمبر 2024 11:33 صباحاً - أكد وزير الخارجية بدر عبدالعاطي، على أن مصر لن تتوقف على بذل الجهد الصادق والمخلص لوقف العدوان الإسرائيلي الغاشم على لبنان، والتوصل إلى وقف إطلاق النار.

 

وأضاف وزير الخارجية في تصريحات صحفية فور وصوله مطار رفيق الحريري الدولى، أن مصر لديها اتصالات مع كل الأطراف الدولية والإقليمية واتصالات يومية بالجانب الأمريكي والفرنسي والاتحاد الأوروبي وكل الأشقاء، بهدف وقف هذا العدوان الغاشم، مضيفا:" لا يجب ولا يمكن السماح باستمرار هذا العدوان تحت أى ذريعة وتحت أى حجة، ونتطلع لكل الخير والاستقرار للبنان.

 

 

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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